Актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я - Сергій) похвалився відпочинком з сім'єю у Києві

Артист одружений з 1993 року на дизайнері, Наталії, повідомляє Politeka.net. У 1998 році у пари народився син Степан, який закінчив математичний факультет одного з московських вузів. А у 2010-ому на світ з'явився молодший син Петро.

На офіційній сторінці "Квартал 95" з'явилися фото, де Сергій прогулюється разом з дружиною і молодшим сином по вулиці.

Зірка "Кварталу" і Петро одяглися в однакові кольори, а особливої яскравості додала Наталя, яка одягла помаранчеву куртку і довгу чорну спідницю.

Сім'я прогулялася по вулиці, взявшись за руки.

"Концентруємося на хорошому. Весна, тепло-прекрасний привід для прогулянки всією сім'єю️️", - написали автори поста.

За дві години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"А чо без масок гуляємо???", "А як же локдаун? На концерт летите в кінці квітня - на початку травня?", "Де маски ?", "Прекрасно! Наповнюємо життя пташиним дзвоном!", "Де дистанція, де маски?",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Казанін в одному з інтерв'ю розповів, що молодший син росте дуже рухливим. Як зазначив артист, на відміну від Степана, Петро-творча особистість, він ходить в театральний гурток, але також любить футбол.

Степан же - розумний хлопець, у якого математика в пріоритеті. Ще в школі старшого сина Казаніна відібрали "скаути" з математичного вузу. Степан набрав найбільшу кількість балів, тому його запросили навчатися безкоштовно.

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