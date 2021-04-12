Відома українська актриса Ольга Куриленко показала фігуру в купальнику, прокотившись на борту яхти

Голлівудська зірка з українським корінням, яка прославилася на весь світ завдяки ролі дівчини Бонда в культовій франшизі, поділилася черговим архівним фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Куриленко показала, як насолоджується морською прогулянкою. Актриса позує в мінімалістичному купальнику-Бікіні на тонких завязочках. Наряд з строкатим принтом дозволяє красуні продемонструвати свою підтягнуту фігуру і відмінно поєднується з її засмагою.

Куриленко злегка розвернулася, сидячи спиною до камери. Вона сперлася на огорожу на яхті і кокетливо посміхнулася, дивлячись в об'єктив. Завдяки такій позі красуня також змогла похвалитися апетитною п'ятою точкою.

Варто відзначити, що актриса виглядає максимально природно, адже на ній мінімум косметики.

"Бажаю вам всім гарного початку тижня!",- підписала фото Куриленко.

Її шанувальники прийшли в захват від цього фото.

"Чудова", "Ідеальна", "Русалка", "Надихає! Хороша фігура!", "Красива жінка", "з таким видом, безумовно гарний початок!", "Швидше за все вона робить рекламу своїх трусів, ось дивіться купила нові труси", "Ольга, вау виглядаєш як мрія", "Оля, ви неймовірна", - пишуть люди в коментарях.

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