Молодий та амбітний співак, улюбленець мільйонів дівчат Melovin показав, як відсвяткував свій 24-й День народження в компанії Злати Огневич

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співак розмістив кілька фотографій, де позує зі співачкою Златою Огневич. Сам Melovin в чорному костюмі, з химерним гримом і дивною зачіскою, а Злата в джинсовому костюмі з вшитою на швах бахромою і шкіряних півчобітках. Образ співачки доповнив капелюх також джинсового кольору з модними рівними полями.

Відомо, що Melovin з шиком відзначив свій день народження в стилі фрік-тусовки. Фото, про яке йде мова, співак підписав: "Улюблена Злата Огневич! Ти шик! Обожнюю! Спасибі, що була разом з нами!) 🔥".



Злата Огневич відгукнулася і також залишила коментар: "Тепер це мої улюблені фото😎 🔥 🔥", - написала зірка.

Шанувальники не встояли перед чарівними шикарними фото, і залишили свої коментарі:

"Вогняні всередині!🔥 ", "Дивлюся - не надивлюся🤤", "Шикарні, талановиті, обидва сонячні🌞❤️🔥", "Віллі Вонка, чи ти це?😂 ", "Обожнюю Злату!!!🔥 ❤ ️ ", "Сонечко!", "Ви разом - шикарні! Містер і місис вогненні серця! 🔥❤️🔥❤️🔥❤️", "Твій образ звичайно справжній захват", "Це щось нове❤️🔥", "Балдію просто від тебе, гостей, образів! Відзначив, так відзначив!", "Ідея фрікової вечірки і твій образ - просто шикарні. На багатьох корпоративах я була. Але це настільки ново і свіжо, що аж дух захоплює. Альтер его - хто з українських артистів робить таке? ❤",- залишили шанувальники слова захоплення.

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