Відома українська актриса Єлизавета Василенко, яка прославилася після ролі в серіалі "Школа", ошелешила кадрами з закривавленим обличчям

Як пише Politeka.net, не так давно Ліза поїхала жити в Москву, де продовжує розвивати кар'єру тіктокерши. Крім Тік Току Ліза активно займається рекламою, а також іноді світиться в різних проектах.

У себе в Instagram Василенко опублікувала фото і відео з кліпу, в якому вона знялася. На кадрах дівчина постала з закривавленим обличчям. Виявилося, що за сюжетом кліпу дівчина з хлопцем розбиваються на автомобілі. Машина загоряється, а хлопець забирає закривавлену Лізу від машини.

"Друзі! Прем'єра кліпу @timursorokin "Рвані форси"! Давайте всі подивимося, це дуже круто", - підписала пост Василенко.

У коментарях дівчині залишили масу захоплених відгуків. Шанувальникам дуже сподобався кліп і те, як реалістично Ліза зіграла жертву аварії.

"Клас круто", "це шикарно", "кліп такий якісний", "нереальні", "Це незрівнянно!!! Знімати дубль, знаючи про те, що за спиною сильне полум'я!", "Ви кращий Каллаб, Вам не можна розлучатися!",- пишуть користувачі Мережі.

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