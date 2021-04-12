Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, підкорила видом у чорному топі

30-річна артистка встигає стежити за тенденціями моди, а також доглядати за собою, передає Politeka.net. Антоніна виглядає бездоганно, попри те, що - вона мати двох дітей, що поєднує домашні справи з кар'єрою.

Крім того, зірка регулярно балує своїх підписників в Instagram, публікуючи нові пости.

На одних з останніх розміщених фото квітуча скуйовджена Антоніна позувала на вулиці. Красуня була в чорному топі з нескромним вирізом на спині.

Вітер розвіював волосся Антоніни, а вона дивилася в камеру з-під пишних вій і широко посміхалася.

"Посміхатися. Це корисно 😉", - написала донька Сумської.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Красива дівчина", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Антоніна Паперна розповіла, що з дитинства мати вчила її доглядати за собою.

"У нашій родині не доглядати за собою завжди було табу. З дитинства нас виховували, що дівчинка повинна стежити за собою кожен день", - зізналася Паперна.

Крім того, що дочка Сумської робить різні маски і ходить на процедури до косметолога, вона також займається спортом. У пріоритеті у неї силові вправи і кардіо.

Також зірка дотримується правильного харчування, іноді дозволяючи собі щось шкідливе.

Результат очевидний, адже актриса захоплює зовнішністю.

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