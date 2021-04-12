Не багато хто в захваті

Старша дочка відомої співачки Олі Полякової, яка активно просувається в соцмережах, розмістила невелике відео на якому показала свої заняття в ліжку

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Маша Полякова звернулася до своїх шанувальників, і попросила підписатися на неї в TikTok. Дівчина показала, як знімає відео, щоб потім викладати їх в соцмережі, (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Маша показала, як заправляє ліжко, після чого забирається на нього разом з ноутом, дивиться відео і тренується грі на гітарі. Після занять Маша відкидається на ліжечко і співає, засунувши навушник у вушко.

"Підпишіться пліз на мій тік ток mashapolyakova12 люблю ⚡ ️ ⚡ ️ ⚡ ️️, а ви знімаєте тік ток ??",- попросила дочка знаменитості.

Шанувальники не стали писати, чи знімають вони тік ток, зате відреагували дуже по різному, оцінюючи макіяж дівчини. Одним фоловерам Маші вона здалася прекрасною і незрівнянною, іншим навпаки.

"Боже яка ти красива 😍", "Красуня😍 😍 😍 😍 😍", "О, Господи......знову ці стріли не зрозумілі😂 😂", "Чому ти таке опудало?",- написали фоловери дівчини.

Нагадаємо, що 16-річна дочка Олі Полякової застигла в поцілунку поруч з м'язистим жеребцем: "через проблеми зі..."

Як повідомляла Politeka, Полякова безжально витягла дочку з ліжка і почала повчати: "потрібно жерти на відро менше..."

Також Politeka писала, що Полякова з дочкою познущалися над в'їдливою Фреймут, несподівані кадри: "Як правильно пити..."