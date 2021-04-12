Старша дочка відомої співачки Олі Полякової, яка активно просувається в соцмережах, розмістила невелике відео на якому показала свої заняття в ліжку
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Маша Полякова звернулася до своїх шанувальників, і попросила підписатися на неї в TikTok. Дівчина показала, як знімає відео, щоб потім викладати їх в соцмережі, (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).
Маша показала, як заправляє ліжко, після чого забирається на нього разом з ноутом, дивиться відео і тренується грі на гітарі. Після занять Маша відкидається на ліжечко і співає, засунувши навушник у вушко.
"Підпишіться пліз на мій тік ток mashapolyakova12 люблю ⚡ ️ ⚡ ️ ⚡ ️️, а ви знімаєте тік ток ??",- попросила дочка знаменитості.
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Шанувальники не стали писати, чи знімають вони тік ток, зате відреагували дуже по різному, оцінюючи макіяж дівчини. Одним фоловерам Маші вона здалася прекрасною і незрівнянною, іншим навпаки.
"Боже яка ти красива 😍", "Красуня😍 😍 😍 😍 😍", "О, Господи......знову ці стріли не зрозумілі😂 😂", "Чому ти таке опудало?",- написали фоловери дівчини.
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