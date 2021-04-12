Молода внучка культової української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вразила красою, прогулявшись вулицями Нью-Йорка
Як пише Politeka.net, 19-річна Соня Євдокименко живе в США. У такому юному віці вона вже спробувала себе в якості блогера, моделі і співачки. З ранніх років батьки намагалися дати дівчинці вибір, відправляючи її займатися танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано і навіть верховою їздою.
Зараз Євдокименко активно веде свій блог, публікуючи яскраві знімки, зроблені на вулицях Нью-Йорка і в інших цікавих локаціях. Кожна її фотосесія - це ретельно підібраний образ.
На свіжому знімку молода зірка постала в чорному брючному костюмі. Штани-кльош зробили її ноги особливо довгими, а об'ємний піджак підкреслив мініатюрність красуні. У коментарях під постом Софії залишили масу приємних слів.
"Яка красива", «Модель», «бабуся може пишатися», «Ти така серйозна", "Ось це ніжки!", "Ти неймовірна красуня", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Соня Євдокименко влаштувала пікантну фотосесію в світло-блакитному джинсовому комбінезоні. Вона розстебнула верхні гудзики і злегка приспустила наряд з плечей, ніби спеціально дражнячи глядачів своїми грудьми.
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