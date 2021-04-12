Відома українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала, як потрібно спокушати чоловіків

Як пише Politeka.net, сьогодні 34-річна Сопонару є однією з ключових зірок «Жіночого кварталу» та інших проектів Студії «Квартал 95». А починала Ірина з гри в команді КВК "Вінницькі перці". Сопонару завжди втілює в життя спокусливих героїнь, так як сама є дуже привабливою блондинкою.

На свіжих фото, які Ірина опублікувала в Instagram, вона показала кадри з нового випуску «Жіночого кварталу». На фото Ірина постала в міні і леопардовому халатику. Вона сиділа на диванчику і простягала ніжки до колеги, спокушаючи його. Варто відзначити, що небагато чоловіків змогли б відмовити такій красуні.

"Трошки зілью жіночого кварталу вам в стрічку", - підписала фото зірка.

У коментарях блондинці залишили масу приємних слів.

"От Бозя ніжки дав", "яка красуня", «Ти така гаряча», «встояти неможливо», "Краща", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що довгонога Ірина Сопонару приміряла чорну вечірню сукню з вирізом вище середини стегна. Вона виставила вперед ніжку, прикувавши до себе всі погляди.

Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" в мікрошортиках підняла градус, розставивши ніжки:"дуже правильно...".

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