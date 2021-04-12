Український артист балету і чоловік балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов поділився сміливим фото з відпочинку з дружиною

На початку року пара зіркових танцюристів вже літала відпочивати на курорт з дітьми. Однак, в квітні суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар і її чоловік вирішили відправитися на Шрі-Ланку вже тільки удвох. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Стоянов показав, як ця поїздка відрізняється від попередньої, пише Politeka.net.

Так, танцюрист опублікував нове фото, на якому він позує на тлі моря і пальм. При цьому, увагу глядачів не може не привернути пікантна деталь: судячи з усього на знімку Стоянов позує абсолютно голим. Найпікантніше місце прикриває лише біла квітка, яку тримає перед камерою фотограф. Можна припустити, що їм була дружина танцюриста.

"Просто залишаю це фото і скажу, що відпочинок без дітей — це трохи інший формат...Але він мені дуже подобається!", - написав Стоянов.

Судячи з усього, пара дійсно вирішила відірватися на відпочинку без дітей.

Його передплатники тут же відреагували на цей пост, засипавши його лайками.

"Яке небо блакитне", "Красиво", - пишуть люди.

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