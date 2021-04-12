Відома співачка Міша Романова, подруга Макса Барських, показала себе, захопивши фанатів

Як пише Politeka.net, Міша Романова встигла побудувати кар'єру успішної співачки, виступаючи навіть в легендарній групі "ВІА Гра". При цьому красуня приховує особисте життя, адже багато хто підозрює, що Макс Барських не просто друг для Міші. Дівчина також веде активно соціальні мережі, де частенько публікує провокаційні знімки.

Цей раз не став винятком, адже Міша Романова була в піджаку і штанях на голе тіло, не надівши навіть бюстгальтер, позуючи в гримерці.

"1,2,3 або 4?",- написала Міша, пропонуючи вибрати найкраще фото.

Фанати відразу кинулися засипати дівчину компліментами:

"Мішенька, все"," чудово", "так там впевнена 4-рка" "дуже йде колір", "у мене праска такий же вдома"," "посмішка", " на всіх фото, мрія будь-якого ідіота,прекрасна і вдень прекрасна і вночі, я навіть не брешу, всі знають точно...".

Ми писали, що екс-учасниця "ВІА Гри" і близька подруга поп-співака Макса Барських, Міша Романова показала спокусливий образ, забувши надіти бюстгальтер.

Так, на новому фото красуня попозувала перед дзеркалом в облягаючій блузці червоного кольору і вузьких джинсах, які обтягнули принади екс-учасниці "ВІА Гри".

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