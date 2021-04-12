Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма здивував дружину і сина появою в сукні і на підборах

Як повідомляє Politeka.net, хореограф поділився кумедними знімками на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Яма взяв участь у шоу "Ліпсінк баттл", де йому потрібно було виступити на сцені в образі відомої української співачки Джамали. Для цього номера зовнішність ями кардинально змінилася.

Так, танцюрист з'явився в чорній сукні з білим коміром і ліфом, чорних колготах і рожевих туфлях на підборах. На його голові красувався білий тюрбан, а завершували образ сережки з білим пір'ям. Не забув Яма і про яскравий макіяж з білою підведенням і малиновою помадою.

На фото артист в такому вигляді позує поруч зі своєю дружиною лілією і сином Леоном. При цьому, дружина ями зображує на своєму обличчі шок, а ось його син просто застиг з кам'яним виразом обличчя.

"Така у папки робота ... улюблена, спасибі за підтримку і розуміння! А синок вже все забув...сподіваюся", - написав танцюрист.

"Моя нова подружка", - відповіла на це його дружина.

Його шанувальники тут же відреагували на пост.

"Ну ніфіга собі. Лилек у тебе з'явилася серйозна конкурентка вогонь", "а погляд який", "перевтілення супер!!", "О, бородата жінка 2.0", "жах", - пишуть люди.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" вразив домашнім відео з дружиною, чим займається парочка: "ніштяк".

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