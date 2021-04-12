41-річна українська телеведуча, зірка "Х-Фактора", Даша Трегубова полонила жіночним образом

Як пише Politeka.net, Трегубова є однією з найбільш незвичайних зірок українського шоу-бізнесу. Вона не володіє модельними формами, але її незвичайна краса вабить і притягує натовпи шанувальників. Ефектна блондинка не соромиться показувати себе у всій красі, демонструючи ідеальну фігурку.

На новому фото Трегубова показала, що таке ніжність. Телеведуча одягла легку літню сукню на бретельках. Вона стояла, обійнявши себе руками. Сукня відкрила тендітні плечі зірки, які притягували погляд.

"З новим місяцем! Сьогодні, кажуть, дуже важливий день, який вплине на весь рік. Тому перед сном напишіть на листочку все найважливіше, чого ви хочете досягти, так, немов це вже сталося", - зазначила Трегубова.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Добре! Дуже красива! Дивовижна жінка!", "Шикарна", «Така ніжність», «вмієш бути неймовірною», «Ангел, що спустився з небес», "Ангельська зовнішність", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Даша Трегубова показала себе в гарячому образі. Блондинка приміряла мереживну прозору білизну, але бюст вирішила прикрити, щоб не виглядати занадто вульгарно.

Нагадаємо, що 41-річна Трегубова з "Х-Фактора" в легкій сукні вразила виглядом без фотошопу:"схожа на Кім Кетролл".

Як повідомляла Politeka, Трегубова з "Х-Фактора" в крихітному бікіні дала насолодитися розкішним виглядом:"як гарненько все ззаду...".

Також Politeka писала, що Трегубова з "Х-Фактора" влаштувала сеанс спокуси в мереживах, шовках і з розрізами: найпікантніші кадри.