Шанувальники Тіни Кароль прийшли в захват від її розкішної "весняної" сукні на шоу "Голос країни"

Як відомо, в цьому сезоні популярного пісенного шоу Тіна залишилася в кріслі тренера. В ефірі недавнього випуску співачка з'явилася в ефектній зеленій сукні, яка справила враження на її шанувальників. Відповідними знімками зірки її фанати поділилися в Instagram, пише Politeka.net.

На фото Тіна відображена на знімальному майданчику шоу. Для нового року співачка вибрала обтягуючу зелену сукню на тонких лямках і з глибоким декольте. Особливої краси поряд надав матеріал, чимось нагадує лусочки зміїної шкіри. Асоціацію посилив і сріблястий візерунок на сукні. Високий розріз на спідниці надав загальному образу співачки нотку спокуси.

"Сподобався образ Тиночки на "Голос країни"?",- поцікавилися автори поста.

Фанати співачки тут же почали ділитися своїми враженнями.

"Така весняна", "хороша дівчинка", "Чарівна", "Наша красуня", "Королева наша", "так, дуже", "Незрівнянна", "так. Дуже. Весняний настрій", "головного аксесуара не вистачає...Балана на шиї...", "Вона завжди красуня", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що на ефірі «Голосу» Олег Винник не втримався, щоб не піти заспокоювати Тіну Кароль під час емоційного виступу однієї з конкурсанток. Артист звернувся до співачки: "Ну, що ти ридаєш. Давай я ось так, а ти будеш говорити... Це так приємно. Дякую, ти зробила реально річ...".

Нагадаємо, Винник ніжно заспокоїв пустила сльозу Тіну Кароль, поки Балана немає поруч: "Чого ти ридаєш?".

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