Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona зібрала добірку мемів зі своїми відвертими фотографіями і вирішила порадувати своїх відданих шанувальників

Не так давно 29-річна Олена Савраненко (справжнє ім'я співачки) почала публікувати кумедні фото, на яких повторювала відверті образи інших світових зірок. Ці знімки викликали великий резонанс в мережі і породили багато мемів. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Alyona Alyona зібрала найкращі з них.

Співачка зізналася, що жарти з її участю піднімають їй настрій. У зв'язку з цим вона вирішила віддячити фанатів, які їх створюють.

"Я сьогодні сміялася від душі-ваші мемчікі зі мною дуже няшні. Саме зараз проводиться промо-Кампанія мого альбому на ТЦ Гулівер в центрі Києва-там на великих таблоїдах моє фото, але я домовилася про те, щоб ваші меми розмістили теж!", - написала виконавиця, закликавши фанатів створювати нові жарти.

Серед вже опублікованих нею мемів виявилося, наприклад, фото, на якому пишнотіла співачка позує в непристойно короткому спортивному костюмі з глибоким декольте. Напис на знімку говорить: "Я: одягнися пристойно, але зручно. Вона:".

Також в добірку потрапили меми з фото, на яких Alyona Alyona позує в образах Ріани і Майлі Сайрус.

Шанувальники виконавиці активно коментують її пост.

"Класна ти! Твоя Простота і світла душа творить чудеса", "Нормуль Оленка. Ти крута!", "Круто дуже придумано) фотки просто отрута", "ти ще та "штучка", - пишуть люди.

Нагадаємо, роздягнена Alyona Alyona помірялася принадами з Надею Дорофєєвою, фотосравнение: "Нормально скинула вагу".

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona розкрила свій діагноз, про який дізналася випадково, уражені легені: "У мене знайшли...".

Також Politeka писала, що роздягнена і безкомплексна Alyona Alyona викликала скандал, показавши всю себе: "Я маю право!".