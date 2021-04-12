Набираюча популярність українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала вражаюче перетворення в фатальну красуню прямо в спальні
Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новим кумедним постом у своєму Instagram. У ньому вона показала, як різко може зміниться її образ.
На початку відео співачка безтурботно стрибає під музику на ліжку в милій червоній піжамці з довгими рукавами і штанами. Однак, в якийсь момент музика різко змінюється, а співачка сідає на ліжко вже в зовсім іншому одязі.
На ній розкішний чорний комбінезон з блискучої тканини. Наряд тут же привертає до себе увагу глибоким декольте мало не до самого пупка, яке кокетливо перетинає золотий ланцюжок. Доповнюють образ Ліди Лі червона помада і туфлі їй в тон.
"Мотивація на тиждень", - підписала кадри співачка.
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Її шанувальники оцінили відео по достоїнству.
"Класна піжамка", "я так теж колись стрибав на ліжку, ліжко сказала bye", "Стрибунка бабка!",- пишуть люди.
Відзначимо, що Ліда Лі спочатку працювала у Дмитра Монатіка бек-вокалісткою. Після цього красуня пробувала себе в різних шоу, а потім стала повноцінною співачкою під опікою продюсерського центру Монатіка.
Раніше ми писали, що Ліда Лі показала модний образ в соціальній мережі Тікток. Красуня одягла шкіряну куртку, яку спустила на плечі, і чорний топ.
Нагадаємо, підопічна Монатіка в блискучих трусиках влаштувала гарячу "битву карешок", кадри.
А ще Politeka повідомляла, що підопічна Монатіка в занадто вузькому боді позначила пікантні місця.
Також Politeka писала, що підопічна Монатіка забула надіти штани, прикувавши погляди чоловіків.