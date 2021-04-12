Набираюча популярність українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала вражаюче перетворення в фатальну красуню прямо в спальні

Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новим кумедним постом у своєму Instagram. У ньому вона показала, як різко може зміниться її образ.

На початку відео співачка безтурботно стрибає під музику на ліжку в милій червоній піжамці з довгими рукавами і штанами. Однак, в якийсь момент музика різко змінюється, а співачка сідає на ліжко вже в зовсім іншому одязі.

На ній розкішний чорний комбінезон з блискучої тканини. Наряд тут же привертає до себе увагу глибоким декольте мало не до самого пупка, яке кокетливо перетинає золотий ланцюжок. Доповнюють образ Ліди Лі червона помада і туфлі їй в тон.

"Мотивація на тиждень", - підписала кадри співачка.

Її шанувальники оцінили відео по достоїнству.

"Класна піжамка", "я так теж колись стрибав на ліжку, ліжко сказала bye", "Стрибунка бабка!",- пишуть люди.

Відзначимо, що Ліда Лі спочатку працювала у Дмитра Монатіка бек-вокалісткою. Після цього красуня пробувала себе в різних шоу, а потім стала повноцінною співачкою під опікою продюсерського центру Монатіка.

Раніше ми писали, що Ліда Лі показала модний образ в соціальній мережі Тікток. Красуня одягла шкіряну куртку, яку спустила на плечі, і чорний топ.

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