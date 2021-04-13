В Україні збираються скоротити імпорт газу за рахунок виробництва його біологічного аналога

При цьому ціна біогазу в кілька разів вище - $350-700 проти $250 за тисячу кубометрів "звичайного" блакитного палива. Про це йдеться в матеріалі UBR.

Міненергетики та Держагентство енергоефективності вже розробили відповідний законопроект. Після його прийняття у відомствах чекають стрімкого розвитку ринку і зниження рівня залежності від імпорту газу.

Біогаз проводиться методом анаеробного зброджування органічних речовин. Біометан-це біогаз очищений до фізико-технічних характеристик, які потрібні від природного газу для його закачування в газотранспортну (ГТС) і газорозподільні системи (ГРС).

Голова правління Біоенергетичної асоціації України (UABIO) Георгій Гелетуха зазначив, що сьогодні вартість біометану, залежно від вихідної сировини, знаходиться в діапазоні $350-700 за 1 тис.куб. м, в той час як у природного газу – $250 за 1 тис. куб. м, тобто, майже втричі дорожче.

Через дорожнечу біометан в Україні не виробляють. На ринку працюють тільки компанії, що випускають неочищений, дешевший в собівартості біогаз для виробництва з нього електроенергії за "зеленим" тарифом.

На початок 2021 року в Україні діють 53 установки, які виробляють енергію з біогазу і працюють за "зеленим" тарифом. Загальна електрична потужність зазначених установок 103,4 МВт. Згідно з Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, очікувані потужності на біогазі до кінця 2020 року повинні становити 290 МВт, а, отже, очікуване виконання плану становить лише 36%.

Зазначається, що потенціал виробництва біометану в Україні становить 7,8 млрд куб.метрів на рік.

Нагадаємо, в Україні з 1 травня вводяться річні тарифи на газ для населення.

Річний тариф діятиме з 1 травня 2021 по 30 Квітня 2022 року.

Всі постачальники будуть зобов'язані в період до 25 квітня 2021 року довести до своїх клієнтів інформацію про ціни, які будуть діяти протягом цього періоду. Тарифи повинні бути опубліковані на сайтах постачальників.

Нагадаємо про компенсації на карантині, Кабмін оголосив, хто з українців залишиться без грошей: "з переліку вилучено..."

Як повідомляла Politeka, вводяться нові тарифи на газ, яких цифр тепер чекати в платіжках: "з 1 травня...", деталі рішення.

Також Politeka писала, що пенсії і соцвиплати будуть нараховувати по-новому, в Мінсоці розкрили, що зміниться: "тільки 4 категорії..."