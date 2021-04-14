Українська ведуча і співачка Тетяна Воржева, яку часто порівнюють з Анджеліною Джолі, поділилася кадрами зі зйомок для модного глянцю

Після того, як молода і амбітна артистка вирішила взяти участь у пісенному шоу – «Фабриці зірок-3», вона стала популярною, причому настільки, що Тетяну часто порівнювали з Анджеліною Джолі через свою зовнішність.

Цього разу Тетяна вирішила розповісти про новий і важливий для себе досвід, адже вона ніколи не була подіумною моделлю через низький зріст, хоча вона і бувала на показах. У маленькому чорному боді дівчина постала в досить сміливому образі для зйомки "Ангел і демон".

"Я примудрялася ходити на показах і навіть одного разу зламала каблук, але не розгубилася, скинула туфлі і пішла далі як ні в чому не бувало... :) Було страшно, але це виявилося єдино вірним рішенням.

Фото-Це моя стихія. У мене є друг - фотограф, який фотографує мене в знакові моменти життя. Так склалося випадково... Просто саме до нього я приходжу просто "помовчати«, а він бачить -» щось сталося«,» щось діється в її очах" і фіксує це... Життя живе в очах... Іноді Весела іноді сумна. Напевно колись я зроблю цілий альбом цих фото...І запрошу вас на цю виставку, поділюся «живими і глибокими моментами».

А ось ця зйомка XXL була так само особливою. Одна єдина в такому стилі. Так як у мене особлива думка щодо жіночих знімків в більш «оголеному форматі». Тому довіряти такий процес я могла тільки незвичайним людям. Зараз я хотіла б розповісти не про себе, а про дівчину-фотограф sashasamsonova» - підмітила Тетяна.

Також вона розповіла, що дуже б хотіла злітати в ЛА і попрацювати з Сашею знову. Якщо повторювати такого роду зйомки, - то тільки з нею.

"Дуже красива і жіночна😍; красива 😍; так, Саша Самсонова талант, я пам'ятаю вона потім ще фоткала мою знайому і я теж була в захваті! Багато років вже мрію про фото у неї️️️", - відповіли в мережі.

На попередньому знімку Воржева вирішила подражнити своїх шанувальників стрункою фігурою, а заодно додала своєму образу яскраву родзинку. Так, ведуча позує в обтягуючій чорній сукні, яка ідеально підкреслює її талію.

Образ красуні доповнив стриманий макіяж зі стрілками і елегантна укладка. Єдиною деталлю, яка вибивається з цього жіночного ансамблю стала червона біта, яку Воржева кокетливо тримає в руках.

«"Стратити не можна помилувати". Де кому ставимо сьогодні?",- поцікавилася артистка у своїх передплатників.

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