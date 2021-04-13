Пішов з життя легендарний соліст ВІА "Песняры"
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у групі ансаблю у Facebook.
Знаменитий білоруський музикант, в минулому соліст групи "Песняры" Леонід Борткевич помер сьогодні, 13 квітня 2021 року.
"Сьогодні в Мінську, помер один з легендарних піснярів, Леонід Борткевич! Світла пам'ять артисту", - йдеться в повідомленні.
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Йому був 71 рік.
Менш ніж через півтора місяця, 25 травня, у нього повинен був бути день народження.
Борткевич запам'ятався своїм унікальним виконанням таких хітів ВІА "Песняры", як "Александріна"," Білорусія", "Березовий сік", "Вероніка" та інших.
У мережі висловили співчуття рідним і близьким у зв'язку з тяжкою втратою.
"Боже, як же так! Яке горе. Йдуть друзі", " світла пам'ять! Яке горе. Земля пухом!", "Як, Льоня? Ось це так... Він же такий повний сил і енергії. Що ж сталося? Дуже шкода. Мої співчуття", "Ой як шкода Борткевича! Світла пам'ять легенді!",- писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, померла легендарна радянська актриса і режисер.
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