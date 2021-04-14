Телеведуча Леся Нікітюк у дитинстві до популярності і роботи на шоу була зовсім іншою людиною

На фан-акаунті Лесі вирішили згадати один з останніх постів телеведучої, яким вона ділилася, бажаючи показати себе справжню. На дитячому архівному фото юна красуня Нікітюк була зовсім іншою людиною.

Як жартома сама помітила телеведуча, тоді вона ходила в 9 клас і була милою, скромною, наївною дівчинкою, не такою, як зараз.

У кадрі можна помітити Нікітюк зі стрижкою каскад, злегка підкрученими локонами на кінчиках і простенькою чубчиком. З яскравим макіяжем та посмішкою на обличчі Леся позувала у білій майці, джинсовій куртці та популярних дерев'яних намистах на шиї.

"Хлоп'ята питання у мене до вас😁 як краще як було раніше або як зараз? 9-клас 😱», - йдеться у підписі під фото.

Фанати почали ділитися думками:

"Молодість не змінила, як була лисиця, так і залишилася; і мені 2 більше подобається🔥; раніше😍; ха, не знаю, мені більше 2 подобається; красуня була і є; завжди добре! Навіть відмінно!; Красу нічим не зіпсувати!❤ ️ 😍 ; і зараз красуня❤️; Очаровашка; на різних фото по своєму красива; гарненька скрізь; 👏у яка молода Леся, одна невинність поки що🔥».

Також 33-річна зірка опублікувала архівне фото у своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись стрункою фігуркою і" нескінченними " ніжками.

Дівчина позувала в незвичайному купальнику тілесного кольору, через що здається, ніби тканина невидима, здалеку чітко видно лише чорні вставки.

Леся млосно розставила ніжки, погравши на камеру волоссям.

Фото було зроблено під час її останньої відпустки цієї зими, яку вона провела на Мальдівах. Фантастичний краєвид і засмагла Нікітюк - два в одному.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва:"Відчухали її стилісти".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк осоромилася через безглузде вбрання на прогулянці по Києву: "Леся, де штани?".

Також Politeka писала, що Нікітюк зняла штани заради запальних танців із завидним красенем: "Леся, не ганьба...".