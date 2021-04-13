Музикант, композитор і екс-чоловік Наташі Корольової Ігор Ніколаєв поділився своїм болем

Як передає Politeka.net, відомий артист у своєму Instagram повідомив трагічну новину.

"Велике горе. Помер дорогий мій друг Леонід Борткевич, чудова добра людина, чудовий співак, воістину золотий і самий впізнаваний голос «піснярів», який заспівав їх кращі хіти. Льоня часто бував у нашому домі, привозив мені в подарунок свої картини (він чудовий художник!), приїжджав до мене на мої концерти в Білорусі, виходив на сцену і ми з ним разом співали його знамениті «Рушники»... Важко, неможливо повірити, що його немає... Важко втрачати друзів... Царство тобі небесне, Льонечка!"- написав він.

Білоруський музикант і соліст групи «Пісняри» Леонід Борткевич помер у віці 71 року.

Соліст ансамблю» Пісняри " Валерій Скороженок розкрив причину.

"Я з дитинства рівнявся на цю людину. Це було обличчя "піснярів". Це був соліст номер один. Якби він стежив за здоров'ям, міг би ще жити. Це цукровий діабет. Шкода, що не стало ліні. Шкода його», — повідомив Скорожонок.

До складу Вокально-інструментального ансамблю» Пісняри " під керуванням Володимира Мулявіна Борткевича включили через рік після заснування ансамблю в 1970 році. Солістом так званого золотого складу "піснярів" Борткевич був з 1970 по 1980 рік і з 1999 по серпень 2003 року аж до смерті Мулявіна.

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