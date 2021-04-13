"Возз'єднання" Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу обговорюють в мережі

Як передає Politeka.net, нові кадри, на яких екс-подружжя зображені разом, з'явилися на фан-сторінці в Instagram.

Як відомо, Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучилися в кінці 2019 року. Прожили разом одні досить довго-дев'ять років у шлюбі. Кароліна подала на розлучення після того, як в ЗМІ опинилися кадри розваг Мурата з дівчатами в клубі.

Однак нещодавно мережу сколихнули кадри, на яких колишнє подружжя мило проводять час разом.

Так, Філіп Кіркоров влаштував вечірку в своєму заміському будинку з нагоди іменин дочки Алли-Вікторії. На свято прийшли близькі друзі поп-короля в тому числі оперна співачка Анна Нетребко з чоловіком Юсифом Ейвазовим, телеведучий Андрій Малахов, співак Олександр Буйнов, композитор Ігор Крутой, а також співачка Ані Лорак з дочкою і колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу.

На кадрах, які з'явилися в мережі, Мурат ніжно обіймає екс-дружину за талію, а вона від душі підспівує пісню «Я люблю тебе до сліз».

Також в мережі з'явилося відео, де колишнє подружжя сидить поруч за столом і сміються.

Кадри бурхливо обговорюють в мережі. Хтось радіє за пару, тоді як інші критикують артистку за таке рішення.

"Є привід друге весілля зіграти", "вони разом, так добре виглядають", "на ті ж граблі", "даремно, треба більше себе поважати і любити...", "Ех, така красива, яскрава, самодостатня і навіть вона повернулася до зрадника... Що ж з жінками відбувається іноді", "як би це не звучало, але прощати потрібно, і вміти це робити", "всі ми люди, якщо вони знайшли в собі сили знову спробувати побудувати відносини, тоді тільки щастя їм, нехай все вийде", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Ані Лорак перестала приховувати свого коханого, кадри облетіли мережу.

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