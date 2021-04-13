Відпочиваючі на жарких курортах зірки показали свої ідеальні фігури в бікіні

Багато популярних знаменитостей намагаються проводити вільний час з користю для себе, тому відправляються у відпустку на спекотні курорти, де підкорюють своїми появами на пляжі, не стали винятком і Віра Брежнєва, Настя Каменських і сестрички Кардашьян.

Заради ідеальної фігури кожна з зірок дотримується свого плану харчування, відмовилася від безлічі продуктів і частий гість в спортзалі. Наприклад, Кім Кардашьян після одного невдалого фото фанатично боїться отримати критику знову, тому дуже стежить за собою, щоб навіть целюліту не було видно.

Віра Брежнєва запевняла, що без належних обмежень відразу розтовстіє, адже схильна до повноти. Лише завдяки тренуванням і правильному режиму вона в формі. А ось Настя Каменських, на думку шанувальників, навпаки поправилася на відпочинку, проте, їй це йде.

Модель Кендалл Дженнер ж збентежила появою в бікіні і чоботях, зухвало поєднуючи дві протилежні сезонам речі.

"Весна, зіркові красуні вже загоряють в теплих краях. Хто 🔥?» ,- йдеться у підписі до знімків.

Шанувальники відразу відповіли:

"А чого тільки в чоботях ? А де шуба?😢А шапка? А рукавиці?!; Вже не знають як з розуму зійти. І оголюються, і виражаються... . Що буде далі? А далі начебто вже нікуди; досить вже їх показувати, набридли ці голі тіла є спеціальні журнали там і показуйте; засмагати в чоботях прикольно🙈; ці труси дають асоціацію з кентавром🤦; Мяско смажиться. Кому реберець, кому стегна, кому окіст , лопатку, грудок???😂 😂 ; Боже скільки фільтрів👀; Все напоказ😉 👎; прикольні Дівчата!!!».

Відзначимо, Настя Каменських все ще відпочиває в Мексиці. Настя показує інтригуючі кадри з відпочинку, хвалиться фігурою і дивує неординарними витівками. Цього разу на сонному ранковому фото Настя в простому тоненькому халатику вирішила покрасуватися перед фанатами.

Сидячи за столом, на якому виставлені смачні екзотичні плоди, зірка мило позувала, демонструючи природну красу. Щоб зробити акцент на обличчі без макіяжу, Каменських піднесла до нього руки, піднімаючи підборіддя.

Нагадаємо, що задоволена Каменських в крихітній сукні обтягнула самі соковиті місця:"Ну розкішна бейба".

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