Екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін вперше показав свою дівчину
Сталося це під час першого прямого ефіру шоу "Голос країни-11". (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз)
Кохана Ломакіна підтримувала його прямо на сцені. Виявилося, що новою обраницею співака стала танцівниця Світлана, яка добре відома в шоу-бізнесі, так як виступає з топовими артистами, а також — на популярних ТВ-проектах.
Під час прямого ефіру на шоу "Голос країни-11" дівчина разом з Микитою брала участь у пікантній постановці з ліжком. Сміливий номер вразив глядачів.
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Відзначимо, в третьому ефірі "Ліпсінк баттл" Микита Ломакін після виступу Мішель Андраде сам вперше розповів, що його нова кохана – танцівниця.
"Блондинка справа. Бачите, який у нас сучасний світ, дружний», - сказав співак, вказуючи на підтанцьовку Michelle Andrade, яка в той раз пародіювала Рікі Мартіна.
Як відомо, Ломакін є екс-бойфрендом співачки Мішель Андраде. Вони познайомилися в 2013 році на «Х-факторі», коли були ще підлітками. А відносини почали, коли Андраде було 17 років і зустрічалися п'ять років.
Ломакін раніше заявляв, що причиною їх розставання з Андраде стала її надмірна ревнощі і його незрілість.
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