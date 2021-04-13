Банки почали списувати борги українців автоматично на вимогу державних і приватних виконавців

До системи автоматичного арешту рахунків громадян-боржник приєдналося вже сім банків, повідомляє Опендатабот.

Зараз це уповноважені робити сім банків: Державний ПриватБанк, ТАСкомбанк, Універсал Банк (зокрема, Монобанк), ОКСІ банк, Банк Схід, Індустріалбанк і ПроКредит Банк.

Під автосписання потраплять люди, занесені до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 млн боргів. Більшість з них це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів.

До системи автоматичного арешту в тестовому режимі також підключені 44 фінустанови, ще 11 банків знаходяться на стадії консультацій і попередніх налаштувань для початку тестування.

Міністерство юстиції видало указ про автоматичний арешт банківських рахунків громадян із заборгованістю 23 березня. Планується, що почне діяти повною мірою протягом 3 місяців.

Нагадаємо, що за офіційними даними на початок березня 2021 року загальна сума боргів українців за житлово-комунальні послуги перевищила 82 мільярди гривень. На початку лютого вона була-81 млрд гривень.

Як повідомила Державна служба статистики України, заборгованість населення з оплати за постачання та розподіл природного газу на кінець лютого склала 34,2 млрд гривень, за постачання теплової енергії та гарячої води - 27,4 млрд гривень. Тим часом, борги за постачання та розподіл електричної енергії склали 8 млрд гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6 млрд гривень, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень. Найменше вийшла заборгованість за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд гривень.

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