Популярна українська реперка Аlyona Аlyona продовжує дивувати провокативними знімками
Як передає Politeka.net, 29-річна Олена Савраненко (справжнє ім'я співачки) опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram провокаційне фото. Таким чином артистка рекламує свій новий альбом GALAS.
Аlyona Аlyona вже фотографувалася без одягу, загорнувшись в прапор України, та повторювала відоме фото Ріани в леопардовому вбранні.
Цього ж ражу артистка відтворила чоловічий образ, а саме репера Тревіса Скотта.
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На новому фото Аlyona Аlyona позує в зеленому халаті та капцях того ж кольору. Вона сидить на стільці оголивши плече та ногу. Реперка повторила зачіску Тревіса Скотта, а також надягла окуляри.
«Коли підіймаюсь кар’єрними сходами - я чую галас. Кожна моя підкорена вершина, кожна сходинка догори, кожна отримана нагорода - це завжди привід для галасу. Хтось щасливий від того, що українська музика гримить, розповсюджується чи винагороджується. Хтось намагається максимально спростувати чи принизити мене та мою творчість. Таким чином галас - невід’ємна частина мого життя та моєї творчості. Мені допомагає скидати отримані емоції з себе теплий душ перед сном. А що вам допомагає перезавантажуватися?» - підписала світлину Аlyona Аlyona.
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