Відома українська актриса і дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук розповіла про те, що найближчим часом їй належить перенести серйозну операцію

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" поділилася тривожною новиною зі своїми передплатниками в Instagram. Про це пише Politeka.net. Так, Саліванчук опублікувала відео з результатами МРТ шийного відділу хребта, який виявив у неї шийні грижі. Актриса вирішила не чекати погіршення проблеми і зробити операцію.

"Я зважилася на операцію. У найближчому майбутньому, протягом 2х тижнів мене прооперують", - написала Саліванчук.

Вона уточнила, що зараз чекає в черзі «найкращого лікаря».

"Шийні грижі не можна порівняти з тими, що в грудному або поперековому відділі. Це більш важкий випадок. Мені будуть видаляти дві грижі між 5-6 і 6-7 хребцем, а також диски. Будуть вставляти туди пластини", - поділилася подробицями актриса.

Вона підкреслила, що для неї зараз головне - це правильний настрій. Саліванчук запевнила, що готова до цього випробування.

Підписники актриси в коментарях як можуть намагаються її підбадьорити.

"Удачі", "Все Буде Добре", "Ганнуся, хорошою Вам і вдалої операції", "з Богом!", "Одужуй швидше", "Тримайся, сонечко, я з тобою. Усе буде гаразд. Головне вір у себе. А ми тебе підтримаємо", - пишуть люди.

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