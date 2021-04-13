Відомий співак Дан Балан під час участі в проекті "Голос країни" завоював серця українок, які зараз пильно стежать за його творчістю

Як передає Politeka.net, в Instagram створили десятки фан-сторінок, де публікують архівні знімки з артистом і обговорюють його талант. Нещодавно на одній з таких сторінок з'явився знімок з виступу харизматичного молдавського співака. На фото Балан постав у чорній прозорій сорочці, через яку проглядався силует його тіла.

"Музика-найсильніша форма магії", - підписали фото автори аккаунта.

Красень Дан змусив прихильниць верещати від захвату, вразивши своїм зовнішнім виглядом і дикою енергетикою. У коментарях вони стали обговорювати його неймовірну красу.

"Він просто космос", "такий красень", "Це давно чи тепер? Де Дан виступає? Дуже імпозантний, яскравий красень. Дан-диво», «Даньчику Сердечко», «який крутий», "справжній артист", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дан Балан під час одного з живих виступів зізнався в коханні місту Одеса. Артист заявив, що відчуває унікальне почуття, оскільки багато разів бував у цьому місті і дуже багато разів відпочивав там.

Нагадаємо, що дивна поведінка Дана Балана за лаштунками "Голосу країни" викликала питання:" Таке відчуття, що він під....".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан показав результати схуднення, ранима Дорофєєва аж почервоніла: "я спеціально...".

Також Politeka писала, що Дан Балан з красунею-блондинкою в білосніжному вбранні розтопив серця:"це любов на все життя".