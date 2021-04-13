Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накачане тіло на тлі квітів у розкішному купальнику-бікіні

Спортсменка, яка завоювала під прапором України безліч міжнародних медалей, поділилася новим атмосферним фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Бех-Романчук показала своє вражаюче тіло, яке вона підтримує в ідеальній формі завдяки постійним тренуванням. На фото спортсменка позує в саду серед зелені поруч з квітучим кущем.

З одягу на Бех-Романчук лише купальник-бікіні глибокого винного кольору. Підтягнуте тіло красуні з накачаними м'язами і ідеальними кубиками преса не може не вражати. На знімку Марина закрила очі і млосно відкинула голову назад, підставляючи обличчя останнім променям сонця.

"Просто розслабся і насолоджуйся тим, що тебе оточує", - підписала фото легкоатлетка.

Її шанувальники прийшли в захват від цього знімка.

"Красива", "краса", "чудово", "дуже красива фігура", "фантастичне фото!", "Вау. Гаряча", "шикарне фото", "Гарнюня", "ця жінка стає все гаряче", "Марина так не можна) це ж нелюдяно!", "Диво дивне, диво дивне", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Марина вирішила показати, як насолоджується вихідним днем. Дівчина в чорних трусиках позувала біля басейну, демонструючи плоский животик. Красуня підняла руки вгору, закривши очі від задоволення.

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