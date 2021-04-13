Українська актриса Наталка Денисенко порадувала шанувальників ніжними кадрами з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка серіалу" кріпосна" Наталка Денисенко, яка є подругою і кумою актриси Ксенії Мішиної", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу ніжні кадри з нової фотосесії, на яких з'явилася в чарівному образі.

Як видно, Наталка відображена у світлій цікавій локації, вона присіла на високий табурет і витончено позує фотографу. Перед камерою актриса з'явилася в сміливому образі - на ній Довга білосніжна спідниця, яку вона грайливо задирає, і прозорий спокусливий корсет з квітковим візерунком. А свій образ красуня доповнила стильними зеленими чобітьми. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, артистка тримає в руках милий букетик, яким злегка прикриває декольте.

У підписі до фотографій Денисенко розповіла про свій прямий ефір і запросила користувачів його дивитися. "У чому секрет? Як бути молодою, красивою, успішною? Як досягти висот, достатку, мільйонів?? Як бути супер мамою і розкішною дружиною? Як все встигати і виглядати ніби ти на Вічному відпочинку? Я теж задавалася цими питаннями і проходила всякі тренінги на такі теми, поки не зрозуміла одну істину...", - заінтригувала Наталка своїх шанувальників напередодні прямого ефіру, в якому збирається підняти цю тему.

Користувачі відразу почали обговорювати нову фотосесію зірки. "Який стильний образ", "Богиня", "Така ніжна", "Просто вогонь", "Ти шикарна".

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