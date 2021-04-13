Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав крупним планом свій зухвалий макіяж

Популярний артист поділився новими незвичайними фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. Як відомо, нещодавно Яма взяв участь у шоу "Ліпсінк баттл", для якого йому довелося приміряти образ Джамали. Виступ танцюриста в сукні і на підборах викликало справжній фурор, а сам Яма явно залишився задоволений своїм перевтіленням і вже встиг кілька разів поділитися своїми фото і відео в образі.

Цього разу танцюрист пообіцяв, що виставляє фото в цьому вбранні востаннє. На знімках крупним планом зображений макіяж, з яким виступав Яма. Так, Його губи нафарбували малиновою помадою, а на очах хореографа красувалися білі стрілки і накладні вії. Разом з бородою ями такий макіяж виглядав дуже ефектно.

Образ танцюриста доповнили сережки у вигляді білого пір'я і білий тюрбан на голові.

"Все, остання (ну добре, три), більше не буду!", - написав артист.

Шанувальники ями бурхливо відреагували на його пост.

"Цукерка", "Божественна красуня!", "Кончіта Вурст", "Красавелла!", "Жах жахливий", "майже Монро", "у чоловіків завжди такі розкішні вії, нам залишається тільки заздрити)) відмінно, що ви будете в новому шоу ведучим, вітаю", "Атас", "Джамала ще ніколи не виглядала так мужньо, як на цих фото", - пишуть люди.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" на очах у здивованого сина і дружини приміряв сукню і підбори.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма в колготках і сукні шокував 5-річного сина, в мережі збунтувалися: "Набридли чоловіки в...".

Також Politeka писала, що спекотна дружина Влада Ями з "Танців з зірками" подражнила формами і засвітила чоловіка за переодяганням.