Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі приголомшила короткою стрижкою

Як передає Politeka.net, Джолі - актриса з досить бурхливим минулим. У молодості вона багато експериментувала з відносинами, стилем, ролями і навіть наркотиками. Сьогодні Анджеліні 45 років, за її плечима три шлюби, а на вихованні шестеро дітей. Джолі вже давно не знімається у відвертих фотосесіях, але досі розбурхує фантазію своїх шанувальників.

На одній з фан-сторінок зірки з'явився кадр, на якому вона позує, лежачи на дивані. Анджеліна була в спокусливій чорній сукні, яка трохи задралася, оголивши ніжку. Особливу увагу привернула сильно коротка стрижка актриси. Шанувальники вже й забули, коли Джолі так сміливо експериментувала із зовнішністю.

"Небезпечна", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях красуні залишили кілька компліментів.

"Яка гаряча", «Хижа краса», «Чорна пантера», "Ти вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Джолі на архівному кадрі позувала з короткою стрижкою в сукні з прозорої тканини. Наряд обтягнув пишний бюст зірки, а через тканину проглядалися його обриси. Внизу плаття теж просвіщалося.

Нагадаємо, що штучна Анджеліна Джолі в мереживному боді побешкетувала на ліжку, начепивши наручники: "Диво-жінка".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі розслабилася на диванчику, блиснувши соковитими формами без білизни: "моє серце вискакує".

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