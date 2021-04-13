Головний герой "Холостяка-10" Макс Михайлюк вразив образом усміхненого мачо з мопедом

Як відомо, після шоу Михайлюк досить швидко розлучився з його переможницею Дашею Ульяновою і знайшов нову кохану – модель Дарину Хлистун. Зараз красуня чекає появи на світ їх первістка, тому Макс багато часу проводить з нею і регулярно ділиться їх спільними фото.

Однак, цього разу колишній "холостяк" вирішив зробити виняток. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram він опублікував знімок, на якому позує один. При цьому, фото вийшло досить незвичайним.

Судячи з обстановки, Михайлюк позував вдома, проте в кімнаті з якоїсь причини виявився білий мопед, на який і присів Макс. Сам екс-холостяк одягнений як справжній мачо – в чорні штани і сорочку з закатаними рукавами. Він щасливо посміхається і дивиться кудись убік.

"Знаєте анекдот про мопедик? Так от, це не той мопедик", - написав він.

У коментарях Хлистун зізналася, що її коханий – той ще любитель пожартувати.

"Я за все життя стільки анекдотів не чула, як майже за рік життя з тобою", - написала вона.

Підписники Макса також активно коментують пост.

"А про слоника коли вийде анекдот?", "Прикольненько", "Ось це так", "як завжди посмішка", "який красень" ,"Даша народила або ще ні", - пишуть люди.

Нагадаємо, вагітна дружина "Холостяка" в червоних шовках приголубила Михайлюка відвертим чином: "вже так скоро...".

Як повідомляла Politeka, щасливий "Холостяк" Михайлюк не встояв перед вагітною дружиною прямо на кухні: "Тримайтеся!".

Також Politeka писала, що вагітна дружина "Холостяка" Михайлюка повідомила про проблеми в останньому триместрі: "Це виходить з-під контролю".