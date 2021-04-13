Головний герой "Холостяка-10" Макс Михайлюк вразив образом усміхненого мачо з мопедом
Як відомо, після шоу Михайлюк досить швидко розлучився з його переможницею Дашею Ульяновою і знайшов нову кохану – модель Дарину Хлистун. Зараз красуня чекає появи на світ їх первістка, тому Макс багато часу проводить з нею і регулярно ділиться їх спільними фото.
Однак, цього разу колишній "холостяк" вирішив зробити виняток. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram він опублікував знімок, на якому позує один. При цьому, фото вийшло досить незвичайним.
Судячи з обстановки, Михайлюк позував вдома, проте в кімнаті з якоїсь причини виявився білий мопед, на який і присів Макс. Сам екс-холостяк одягнений як справжній мачо – в чорні штани і сорочку з закатаними рукавами. Він щасливо посміхається і дивиться кудись убік.
"Знаєте анекдот про мопедик? Так от, це не той мопедик", - написав він.
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У коментарях Хлистун зізналася, що її коханий – той ще любитель пожартувати.
"Я за все життя стільки анекдотів не чула, як майже за рік життя з тобою", - написала вона.
Підписники Макса також активно коментують пост.
"А про слоника коли вийде анекдот?", "Прикольненько", "Ось це так", "як завжди посмішка", "який красень" ,"Даша народила або ще ні", - пишуть люди.
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