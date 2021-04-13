Дружина відомого українського танцюриста і судді "Танців з зірками" Влада Ями приміряла розкішне оксамитове вбрання і розповіла про сутність жіночої енергії
Лілія Яма поділилася спокусливими кадрами у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Свій новий пост красуня вирішила присвятити жінкам.
"Жіноча енергія-енергія творчості. Пускаючи творчість у своє життя, ми стаємо внутрішньо більш гармонійними, умиротвореними і щасливими. Кожній з нас важливо знайти собі заняття до душі", - написала дружина танцюриста.
Вона додала, що повсякденна суєта заважає насолоджуватися життям, тому важливо постійно бачити в самих буденних речах приводи для радості.
"Приводи для радості і посмішки є у кожної з нас, але, на жаль, в суєті ми не завжди здатні їх помітити", - зазначила Яма.
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Цей пост вона супроводила яскравим відео, на якому продемонструвала вражаючий образ. Так, на кадрах Лілія демонструє свою соковиту фігуру в розкішному костюмі з чорного оксамиту. Короткий топ ідеально поєднується з довгою обтягуючою спідницею, яка підкреслює форми красуні. Яма в цьому час млосно крутиться перед камерою.
Хореограф не зміг втриматися і прокоментував пост дружини:
"Мене дружина надихає".
Її передплатники також почали коментувати пост.
"Вау, вогонь", "ви богиня краси", "Моя королева", - пишуть люди.
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