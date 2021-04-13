Юрій Ткач розсмішив Євгена Кошового та інших колег по "Квартал 95" своєю реакцією на зміни на знімальному майданчику
Популярний гуморист опублікував у своєму Instagram нове відео, в якому вирішив показати кумедний момент на роботі. Про це пише Politeka.net. Судячи з відео, коміки звикли смішити шанувальників і один одного не тільки на сцені, але і за її межами.
Так, Кошовий та інші артисти «Квартал 95» вирішили показати Ткачу нові декорації «Вечірнього Кварталу».
"Ткач, у нас нова декорація", - вимовляє Кошовий, відкриваючи очі своєму колезі.
Однак, коли Ткач бачить перед собою ті самі декорації, у нього трапляється справжня істерика. Комік починає волати нелюдським голосом: "Ого!".
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"Це все твоє, Юрко", - вимовляє голос за кадром.
"Вау!",- ще голосніше кричить Ткач, який виглядає при цьому по-справжньому ураженим.
Його крики змушують інших артистів реготати.
"Реакція на нові ... мега-декорації Вечірнього Кварталу. Презентація 17 квітня", - написав у своєму пості Ткач.
Його шанувальники тут же почали коментувати побачене.
"Подивимося 17-го", "якщо ви перед новими декораціями то значить екран не тією стороною поставили", "дуже щиро!", "Юрчик тримай себе в руках якщо тебе розірве то нам буде сумно", - пишуть люди.
Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" почав ходити до косметолога, як він зараз виглядає: "це не старість...".
Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" показав, як замазує сліди похмілля косметикою: "Вранці це виглядало...".
Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" з пишними локонами і в усьому червоному налякав свого друга Ткача: "не зміг стримати крик".