"Це все твоє, Юрка"

Юрій Ткач розсмішив Євгена Кошового та інших колег по "Квартал 95" своєю реакцією на зміни на знімальному майданчику

Популярний гуморист опублікував у своєму Instagram нове відео, в якому вирішив показати кумедний момент на роботі. Про це пише Politeka.net. Судячи з відео, коміки звикли смішити шанувальників і один одного не тільки на сцені, але і за її межами.

Так, Кошовий та інші артисти «Квартал 95» вирішили показати Ткачу нові декорації «Вечірнього Кварталу».

"Ткач, у нас нова декорація", - вимовляє Кошовий, відкриваючи очі своєму колезі.

Однак, коли Ткач бачить перед собою ті самі декорації, у нього трапляється справжня істерика. Комік починає волати нелюдським голосом: "Ого!".

"Це все твоє, Юрко", - вимовляє голос за кадром.

"Вау!",- ще голосніше кричить Ткач, який виглядає при цьому по-справжньому ураженим.

Його крики змушують інших артистів реготати.

"Реакція на нові ... мега-декорації Вечірнього Кварталу. Презентація 17 квітня", - написав у своєму пості Ткач.

Його шанувальники тут же почали коментувати побачене.

"Подивимося 17-го", "якщо ви перед новими декораціями то значить екран не тією стороною поставили", "дуже щиро!", "Юрчик тримай себе в руках якщо тебе розірве то нам буде сумно", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" почав ходити до косметолога, як він зараз виглядає: "це не старість...".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" показав, як замазує сліди похмілля косметикою: "Вранці це виглядало...".

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" з пишними локонами і в усьому червоному налякав свого друга Ткача: "не зміг стримати крик".