Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму бездонним декольте

Як передає Politeka.net, Беллуччі - володарка неймовірно пишних форм і витонченої фігурки. Вона не перестає розбурхувати фантазію відданих шанувальників, хоч і давно перестала зніматися у відвертих фотосесіях. Втім, в мережі достатньо архівних пікантних фото зірки, на яких є, чим помилуватися.

На одній з фан-сторінок актриси в Instagram опублікували фото, на якому Моніка позувала в сукні на бретельках. Жінка ледь не впустила бюст з бездонного декольте. Вона сиділа, трохи нахилившись, в результаті чого весь її розкішний бюст було видно на фото.

"Італія - частина моєї особистості, мого способу мислення, дії, це просто мій стиль життя! Місце народження визначає навіть те, як ти їси! Інакше кажучи, це те, як ти дивишся на саме існування!",- підписали фото автори аккаунта, цитуючи одне з інтерв'ю Моніки.

У коментарях стали обговорювати нев'янучу красу актриси.

"Королева", «Харизму не сховаєш», «форми вражають», «Моніка назавжди», «Моніка, ти приходиш до мене уві сні», "щастя бути з тобою поруч", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі позувала на пляжі в чорній нижній білизні. Труси з високою посадкою підкреслили фігуру, але погляди були прикуті до пишного бюста. Красуня потягнула за бретельки маючи намір зняти ліфчик.

Нагадаємо, що гаряча Моніка Беллуччі в панчохах і корсеті позбавила сну, влаштувавши урок спокушання: «Моя королева...».

Як повідомляла Politeka, бездоганна Моніка Беллуччі подражнила апетитними формами в бездонному декольте: "Одна на мільйон".

Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі не втримала бюст в тісному корсеті, засвітивши свої пишності: гарячі кадри.