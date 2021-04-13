Зірка студії "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Еліна Мбані вразила вечірнім образом

Як передає Politeka.net, співачка і актриса Еліна Мбані вже не перший рік радує українців своєю творчістю на сцені. До участі в "Жіночому кварталі" вона встигла засвітитися у вокальних шоу "Х-фактор" і "Голос країни". Також зірка брала участь в "Лізі сміху".

У "Жіночому кварталі" Еліна є частиною вокального квартету. У колективі вона вибрала образ скромної і приємної дівчини, але у себе в Instagram вона іноді дає волю почуттям.

Еліні 25 років, але виглядає вона набагато молодше. Кадри, на яких артистка вибирає пікантні образи, розбурхують мережу і змушують говорити про красуню. На свіжому фото Мбані постала в незвичайному образі, який підійшов би для нічних клубів. Її очі були яскраво нафарбовані, а волосся заплетене в коси. Еліна сиділа на підлозі і строго дивилася в кадр. Це фото показало родзинку вокалістки, яка може бути досить зухвалою.

"Бунтарка", "це любов", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Еліна показала, як виглядає вдома без макіяжу, укладок і концертних нарядів. Артистка зняла себе в дзеркалі, продемонструвавши безлад на голові. Кучеряве від природи волосся красуні життєрадісно стирчало в різні боки.

Нагадаємо, що екзотична красуня з "Жіночого кварталу" у вузенькому боді влаштувала сеанс спокуси перед дзеркалом:"вогняна крихітка".

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