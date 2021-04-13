"Трохи року цьому вівторку"

Відома українська співачка Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників зухвалим фото в стилі рок

Епатажна красуня поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Астаф'єва вирішила змінити амплуа і приміряла на себе образ зухвалої рокерші. На фото її одягу не видно повністю, проте можна помітити, що співачка одягнена в Чорне. Також видно частину її рукава, яка являє собою велику сіточку. На руці красуні красується чорна шкіряна рукавичка з заклепками.

Даша нахилилася над дзеркалом і висунула язик, немов збирається облизати своє відображення.

"Трохи року цьому вівторку", - підписала фото виконавиця.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост, засипавши її захопленими коментарями.

"Мені року, мені будь ласка", "Ох, Даша", "Ні, ну вибачте", "мені прямо kiss відгукнулися. Бомба! Дуже круто, люблю таке!", "Астаф'єва вас до директора школи за непристойну поведінку, буде серйозна розмова!", "Непристойне щось", "це Алла Пугачова?",- пишуть люди.

Раніше ми розповідали, що Даша опублікувала фото, на якому вона була відображена на сірому тлі в милому і навіть кокетливому образі. На ній розкішна світла блуза цікавого фасону з великим воротком, вона однією рукою ніби його поправляє. Волосся красуні укладені в хитромудру зачіску і прикрашені великим чорним бантом.

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