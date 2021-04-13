Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян похвалилася новою прикрасою, заодно продемонструвавши значний розмір свого декольте
40-річна красуня, яка зараз перебуває в процесі розлучення з репером Каньє Вестом, поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.
Кім вирішила похвалитися перед своїми шанувальниками новим намистом, яке було зроблено спеціально для неї за індивідуальним замовленням. Для того, щоб його продемонструвати, Кім вирішила надіти сіру майку з максимально глибоким декольте.
Втім, таке вбрання дозволило моделі показати не тільки намисто, але і свої значні форми, які вже встигли стати її візитною карткою. Соковиті "диньки" моделі так і привертають до себе увагу.
Кардашьян доповнила свій образ макіяжем в нюдових тонах, а волосся залишила розпущеним.
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Численні шанувальники знаменитості тут же почали засипати її компліментами в коментарях.
"Що за красуня", "Бомба, місіс Кардашьян", "Королева", "звільни їх", "Половина чоловіків тут не помітила б це супер дороге намисто", "ти богиня", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кім показала фото, на яких позувала зі своїм сином. Вона притиснула своє головне досягнення до себе і позувала на камеру.
"Моє сонце", - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян з подружкою в тонких смужках бікіні помірялися соковитими вигинами: "дивовижні...".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в міні-бікіні побешкетувала у водичці, позбавивши чоловіків сну: "Блаженство".
Також Politeka писала, що Кардашьян без макіяжу і в купальнику показала, що втратив Каньє Уест: "Супер Кім".