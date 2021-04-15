Дружина популярного епатажного телеведучого Володимира Остапчука Христина похвалилася своїми нарядами, козирнувши ціною

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Христина часто спілкується з шанувальниками, відповідаючи на питання і хвалячись компліментами в свою сторону. Так було і цього разу, дівчина розмістила кілька сторіс з фотографіями і відповідями на питання шанувальників.

Спершу Христина розмістила приємну фразу від шанувальниці, яка написала, що Остапчуку дуже пощастило з Христиною, адже та, на думку прихильниці, ідеальна жінка: "Ви мені так подобаєтеся! Як Вові з Вами пощастило! Ідеальна жінка!". На що Христина відповіла: "Може я, звичайно, не ідеальна прям, але те, що пощастило, це точно. Правда??? Вова?",- написала дівчина розмістивши фото, на якому позує в білому топі і чорному шкіряному піджаку.

Дівчина на фото явно подобається собі, тому Христина вирішила зробити ще невеликий екскурс, показавши шкіряні наряди. У наступному сторіс Христина постала в шкіряних піджаках: коричневому та чорному. Христину запитали, скільки коштують її піджаки. "Скільки коштує ваш шкіряний піджак?"

"13 тис" - коротко написала дружина знаменитого ведучого під одним і другим вбранням.

Нещодавно Христина, друга дружина відомого ведучого, показувала апартаменти будинку, де б вони з Вовою могли звити своє "сімейне гніздечко". Вона ділилася з шанувальниками планами на майбутнє, показавши будиночок своєї мрії.

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