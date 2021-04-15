Одна з фавориток "Холостяка-11 "Юлія "Зайка" Бельченко показала закулісся проєкту і повідала чим зайняті дівчата в перервах між зйомками

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Юлія, яка, як відомо, перша запропонувала "холостяку" Михайлу Заливако поцілуватися, і отримала прихильність головного героя проєкту, розмістила фото, на якому втрьох з "конкуренками" на руку і серце Михайла розважаються без макіяжу, в банних халатах на ліжку.

Юлія розповіла, що у них ненормований графік, і коли вони не йдуть на побачення, то проводять день на свій розсуд, звичайно, якщо немає зйомок.

"Коли інші учасниці на побаченні, ми збираємося на посиденьки, щоб обговорити справи насущні, припустити, чим вони займаються і хто сьогодні повернеться. Іноді лаємося🤗", - зізналася дівчина.

Також Юлія розповіла, що вони знімають інтерв'ю, в яких звучать закадрові коментарі, а також знімаються в рекламі.

Також дівчина розповіла, що коли є вільний час, вони займаються "дівчачими штуками". "Далі, готуємося до повернення дівчаток з побачення. Одяг одягаємо свою, попередньо обговоривши це зі стилістами👗 макіяж і зачіску робимо самі 💄 і чекаємо дівчаток на диванчику, щоб дізнатися подробиці їх зустрічі з Мішею😳. Потім починаються пристрасті, але про це пізніше", - підсумувала дівчина.

На фото Юлія розмістила фото разом з Тетяною Шевцовою і Дашею Ставничою.

"Дуже цікава інформація", "Скажіть який випуск буде / був найцікавішим і жіночим на Вашу?", "Круті 🔥", "Супер і весело Трійка", "Прислухалися до Міші?",- прокоментували розповідь Юлії шанувальники, які стежать за кожним випуском "Холостяка".

Нагадаємо, Юлія отримала своє прізвисько "Зайка" після того, як вирішила прийти на першу зустріч з Михайлом в костюмі зайця.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако перейшов до нових жарких розваг зі своїми красунями:"хоче пограти в гарем".

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