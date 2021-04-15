Відомий співак, підкорювач "вовчиць", тренер "Голосу країни" і Зірковий детектив шоу" Маска " Олег Винник похвалився як тренує свої м'язи, кадри облетіли мережу
Як передає Politeka.net, популярний підкорювач жіночих сердець, красень Олег Винник нечасто публікує кадри свого життя для широкої публіки. Однак у соцмережі Instagram існують фан-сторінки співака, де можна побачити фото і відео не тільки творчих моментів Винника, а й кадри його повсякденного життя.
Цього разу на фан-акаунті з'явилося відео з тренажерного залу зірки. Він підкачав великими гантелями свої біцепси, після чого показав свій "будинок на колесах" в якому відпочиває в концертних турах. А також кілька кадрів роботи на сцені перед концертами.
На відео Винник постав у своєму повсякденному образі, джинсах, футболці, кепці... Однак викликав у жіночої половини шанувальників вибухову реакцію.
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Стильний, підкачаний співак викликав захват у своїх "вовчиць", які збирають будь-яку інформацію про свого кумира. У коментарях до відео Виннику написали, який захват викликало відео:
"👏 👏 👏Браво, Олеже, Браво! круто просто супер 🤗🤗🤗🤗😉😉😉😉😉💞💞💞💞💞💞💞💞", "💏💏💖💞💞💞🌟🌟💝💋✌💝💖💏🍹💪💪💙", "Фізкульпривіт Олеже❤️❤️❤️", "💯💯👍💯👍💯💯👍", "Супер!",- написали шанувальники.
А ось і саме відео з красенем:
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