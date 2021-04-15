Зірка "Х-фактора Олег Кензов заспівав для артистки з "Дизель шоу" Вікторії Булітко проникливу пісню

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Вікторія розмістила невелике відео, в якому зірка "Х-фактора", репер Олег Кензов співає разом зі своїм колегою, що підігрує йому на гітарі пісню-послання.

Хлопці співають: "Вікторія Булітка, О-о-О. Красива, наче квітка о-о-о..."

У свою чергу Вікторія не залишилася в боргу перед чоловіками і написала: "🥰не спала всю ніч після такого жаркого послання❤️ от від Олега Кензова і Жеки баяніста. Ох! Чоловіки, що ж ви з нами, жінками, робите?!

😅😘😍🥰"

У коментарях з'явилася подяка від Жеки баяніста у вигляді вогняних смайликів. На що Вікторія відповіла: "Ой! Дякую вам Євгену за пісню і гарний настрій ❤️на весь день))", " Вікторія, - відповів музикант, - завжди, будь ласка) від душі❤️".

Шанувальники не змусили себе довго чекати і в колонці коментарів з'явилося безліч компліментів, а також слова подяки за піднятий настрій.

"Пацани топ🔥Пісня агонь👏 🔥 😂", " квітка-це Віктор Булітко!😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 ", "Клас😍 😍", " ахіренно😎 😎 😎", " коли кавер краще оригіналу😂 😂 😂 👏 😍", " Вікторія!!!!!!♥️ адже правду говорять! Блін, круто ви реально найкраща, дуже красива і класна, люблю вас, ви красиво танцюєте, співаєте, і граєте звичайно теж дуууже круто, завжди мене мотивує підняти свою 5-у точку і щось робити, спасибі вам велике😍😍😍😍😍😍😍", "Красива наша квітка-Вікторія Булітко!😍 😍 😍 😍 😍 ", "О як, серенади під вікном позбавляють сну не тільки кішку...", "Я тепер теж так хочу😂😍🙏🏻🤣🤣🤣", "Віка класна!!!",- написали шанувальники.

Нагадаємо, Олег Кензов, який посів друге місце на "Х-факторі", популярний співак репер і ведучий. Не так давно Кензов потрапив в неприємну історію, колишня дружина звинуватила співака у фізичному насильстві. Незважаючи на те, що Кензов не прокоментував інцидент, недавно сплив його коментар, в якому він заявив, ніби він просто не хоче взаємно ображати екс-дружину.

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