Українська співачка Тіна Кароль прийшла в захват від танців своєї маленької копії
Як передає Politeka.net, 36-річна співачка запустила флешмоб на честь виходу своєї нової пісні «Хороший хлопець». Кароль запропонувала шанувальникам станцювати разом з нею під цей трек. Фанати знімали танець, а програма накладала до них віртуальну копію Тіни Кароль.
У себе в Instagram Тіна щодня ділиться танцями, які їй найбільше сподобалися. У нових сторіс з'явився танець від юної моделі Ситникової Каті, яку в ЗМІ прозвали «міні-двійником» Кароль. Дівчинка одягла біле вбрання як у Тіни і станцювала досить дорослий танець під приспів пісні.
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і знову впускала
Ніжність в ліжко", - співала Тіна, а дівчинка танцювала.
Раніше в ЗМІ повідомляли, що Тіна Кароль розгледіла в маленькій моделі свою копію. Дівчинка з блакитними очима і світлим волоссям сильно нагадує Тіну в дитинстві. Незважаючи на юний вік ефектна блондинка підкорює серця користувачів мережі. На її сторінку в Instagram підписано вже понад 25 тис. людей. До речі, нещодавно дівчинка привернула увагу громадськості влаштувавши фотосесію в колготках Тіни з написом «скандал».
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