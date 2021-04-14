Українська співачка Тіна Кароль прийшла в захват від танців своєї маленької копії

Як передає Politeka.net, 36-річна співачка запустила флешмоб на честь виходу своєї нової пісні «Хороший хлопець». Кароль запропонувала шанувальникам станцювати разом з нею під цей трек. Фанати знімали танець, а програма накладала до них віртуальну копію Тіни Кароль.

У себе в Instagram Тіна щодня ділиться танцями, які їй найбільше сподобалися. У нових сторіс з'явився танець від юної моделі Ситникової Каті, яку в ЗМІ прозвали «міні-двійником» Кароль. Дівчинка одягла біле вбрання як у Тіни і станцювала досить дорослий танець під приспів пісні.

"Я кидала сльози на його ключиці

Обпікаючись поглядом,

і знову впускала

Ніжність в ліжко", - співала Тіна, а дівчинка танцювала.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Тіна Кароль розгледіла в маленькій моделі свою копію. Дівчинка з блакитними очима і світлим волоссям сильно нагадує Тіну в дитинстві. Незважаючи на юний вік ефектна блондинка підкорює серця користувачів мережі. На її сторінку в Instagram підписано вже понад 25 тис. людей. До речі, нещодавно дівчинка привернула увагу громадськості влаштувавши фотосесію в колготках Тіни з написом «скандал».

Нагадаємо, що дівчинка-копія Тіни Кароль підросла і теж вирішила "поскандалити", несподівані кадри: "Ох вже...".

Як повідомляла Politeka, дівчинка-копія Тіни Кароль підросла і стала ще красивішою, співачка в захваті: "Моя слабкість...".

Також Politeka писала, Кароль в боді і колготках влаштувала пожежу розкутою позою: «Тіна, що ти твориш!».