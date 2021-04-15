Катерина Кухар, відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" показала екзотичного сусіда, який відвідав її віллу
Як передає Politeka.net, у сторіс свого Instagram 39-річна знаменитість опублікувала свіжі кадри з вілли на Шрі-Ланці, де відпочиває разом з чоловіком, відомим артистом балету Олександром Стояновим.
У сторіс Катерина виклала кілька фотографій, на яких видно, як чоловік плаває в басейні і до них прилетів Павич. Олександр хотів було підплисти до нього, проте Катерина оатсновила чоловіка: "не чіпай його! Він не боїться, бо знає, що на водопої ніхто нікого не чіпає!",- обурилася знаменитість.
Коли чоловік Катерини зупинився, звернулася з проханням: "Попроси, краще, нехай свої красиві пір'ячко покаже!"
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Друг Ані Лорак в деталях показав хороми Кіркорова зсередини, давши волю емоціям: "Це ж скільки треба..."
Софія Ротару без грама косметики та прикрас показала своє справжнє обличчя: "Брови-ниточки..."
Ірину Білик після всіх маніпуляцій із зовнішністю насилу впізнали на сцені: "Що з її обличчям?"
Учасниця-красуня, яку вигнали з "Холостяка", жорстко проїхалася по Заливако: "Міша хороший хлопець, але..."
Балерина наблизила зображення, збільшивши роздільну здатність екрану, проте Павич, хоч і не боявся Олександра, так і не зміг розпустити хвіст з екзотичними пір'ями. Однак це не дуже засмутило зоряну пару. Вони насолоджувалися басейном і прекрасними пейзажами, які милі погляду будь-якому цінителю прекрасного.
На інших сторіс Катерина показала ще одного "сусіда", який прибіг поласувати - малюк-білченя. Однак шматочок хліба не сподобався місцевому жителю, і той втік.
Раніше ми писали, що пара танцюристів зупинилася у фешенебельному курортному комплексі, розмістившись в комфортній одноповерховій віллі з басейном, спальнею, Кабінетом, окремою вбиральнею і величезною ванною кімнатою, що особливо вразила балерину.
Нагадаємо, що Катерина Кухар на очах у чоловіка кинулася в бурхливий океан, змусивши похвилюватися: "сподіваюся, дружина переможе..."
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками "зустріла на відпочинку повзе Чудовисько: " Йдеш собі, ні про що не підозрюєш..."
Також Politeka писала, що Катерина Кухар засвітила свою "халупу" на Шрі-Ланці з незвичайним душем:" як Робінзон Крузо..."