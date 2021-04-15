Катерина Кухар, відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" показала екзотичного сусіда, який відвідав її віллу

Як передає Politeka.net, у сторіс свого Instagram 39-річна знаменитість опублікувала свіжі кадри з вілли на Шрі-Ланці, де відпочиває разом з чоловіком, відомим артистом балету Олександром Стояновим.

У сторіс Катерина виклала кілька фотографій, на яких видно, як чоловік плаває в басейні і до них прилетів Павич. Олександр хотів було підплисти до нього, проте Катерина оатсновила чоловіка: "не чіпай його! Він не боїться, бо знає, що на водопої ніхто нікого не чіпає!",- обурилася знаменитість.

Коли чоловік Катерини зупинився, звернулася з проханням: "Попроси, краще, нехай свої красиві пір'ячко покаже!"

Балерина наблизила зображення, збільшивши роздільну здатність екрану, проте Павич, хоч і не боявся Олександра, так і не зміг розпустити хвіст з екзотичними пір'ями. Однак це не дуже засмутило зоряну пару. Вони насолоджувалися басейном і прекрасними пейзажами, які милі погляду будь-якому цінителю прекрасного.

На інших сторіс Катерина показала ще одного "сусіда", який прибіг поласувати - малюк-білченя. Однак шматочок хліба не сподобався місцевому жителю, і той втік.

Раніше ми писали, що пара танцюристів зупинилася у фешенебельному курортному комплексі, розмістившись в комфортній одноповерховій віллі з басейном, спальнею, Кабінетом, окремою вбиральнею і величезною ванною кімнатою, що особливо вразила балерину.

Нагадаємо, що Катерина Кухар на очах у чоловіка кинулася в бурхливий океан, змусивши похвилюватися: "сподіваюся, дружина переможе..."

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