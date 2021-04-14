54-річна українська актриса Ольга Сумська ніяк не може відійти від феєричного виступу на шоу пародій "Ліпсінк батл"

Як передає Politeka.net, Сумська зважилася на сміливе перевтілення, вибравши образ Дженніфер Лопес. Крім відвертого костюма, який одягла зірка, Ользі довелося неабияк постаратися над складною хореографією Джей Ло. Втім, для артистки цей досвід став досить приємним, про що вона не втомлюється повторювати в мережі.

У себе в Instagram Сумська опублікувала кадри з репетиції. На відео актриса пристрасно відшльопала себе, повиснувши на двері. Молоді хлопці та дівчата кружляли навколо неї, створюючи неймовірне видовище. Практично весь танець Ольга взаємодіяла з танцюристами, які робили з нею ефектні підтримки.

"Лада, це було незабутньо!",- підписала відео зірка, позначивши хореографа-постановника.

Варто відзначити, що образ, втілений на сцені "Ліпсінк батла" припав до смаку багатьом її шанувальникам. Глядачі відзначили, що Ольга дуже добре спародіювала Джей Ло.

Втім, знайшлися і ті, хто розкритикував зірку. Раніше ми писали, що актриса посміялася над колючими коментарями в мережі.

"Сумська тут більше не Лопес, а Юлія Тимошенко у вбранні Лопес!!!! Пластики в русі немає!",- опублікувала зірка гнівний коментар.

Нагадаємо, що Сумська вразила зовнішнім виглядом, піднісши камеру занадто близько до обличчя: "їй точно 54?".

Як повідомляла Politeka, 54-річна Ольга Сумська на пілоні потрясла сідницями, розлютивши народ: "Кошмар, даремно ти ризикнула...", відео.

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