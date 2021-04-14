Творці шоу "Голос країни" підготували глядачам цікавий сюрприз

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці в Instagram опублікували нарізку найцікавіших моментів, які відбувалися за лаштунками чвертьфіналу. У кадр потрапили всі тренери шоу, а також їхні підопічні. Глядачі змогли побачити, чим займаються Винник і Кароль за кулісами шоу.

"Ексклюзивні кадри, яких ти ніколи не побачиш на ТБ. Дивись відео і насолоджуйся атмосферою закулісся чвертьфіналу 11 сезону "Голосу країни", - підписали ролик автори аккаунта.

У коментарях шанувальники шоу залишили масу захоплених відгуків. Деяким захотілося побачити більше ексклюзивних кадрів.

"Чи можемо ми подивитися ексклюзивні кадри з Даном і Тіною?", "А я вам скажу як людина, яка дивилася Голос з другого голосу, такий собі був 1/4 фінал!", "Мій фаворит в цьому сезоні це Ілля", "Боже, Я не можу надивитися на атмосферу в команді Монатіка. Всі самі афігенні там зібралися», «Вау, кращі», "чвертьфінал був просто WOW", "Вау. Аж захотілося теж туди", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в чвертьфіналі шоу покинула половина учасників. Тепер у кожного тренера залишилося по дві зірки, які будуть боротися за перемогу в шоу. У наступному випуску учасники співатимуть у дуеті з відомими зірками.

Нагадаємо, що Горбунов засвітив закулісся "Голосу країни", що не показують глядачам: "Сумненько від цього".

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