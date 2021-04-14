Як раніше не буде вже ніколи

Ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїми переживаннями

Як передає Politeka.net, новий пост відомий кулінар опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Ектор Хіменес-Браво торкнувся теми, яка хвилює багатьох українців, та й не тільки українців.

"Іноді перед сном я згадую, як ми жили до пандемії. А вранці, коли відкриваю очі здається, що все закінчилося і я знову їду в свій ресторан, щоб поснідати і зустрітися з друзями, будую плани на відпустку і не повертаюся по три рази додому, тому що забув маску. Як думаєте, коли ми повернемося до звичного життя? Але буде наш світ таким, як раніше?» - звернувся ресторатор до своїх фоловерів.

Відзначимо, думки користувачів Мережі з цього приводу розділилися. Дале не багато хто налаштований оптимістично.

"Ні не буде мир колишнім...на жаль...", "Через рік два все потроху налагодиться, але мир і життя вже не буде таким як раніше, на жаль", "звичайно буде, просто треба почекати", "як раніше не буде вже ніколи, звичайно потрібно сподіватися на щось хороше", "гірше тільки буде",-пишуть в коментарях.

Нагадавши, солістка KAZKA скорчила гримасу, опинившись в обіймах Хіменес-Браво з "Майстер Шеф": "хочеться сказати…»

Як повідомляла Politeka, спокусливий Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "змусив українок ковтати слинки, показавши свої вкусняшки:" такий чоловік..."

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "виставив напоказ свого дракона, ошелешивши українців:" дізнайтеся справжній смак..."