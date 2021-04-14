На шоу "Ліпсінк батл" відбулася несподівана зустріч двох популярних артистів
Програма готується до суперфіналу, в кінці якого залишилося всього кілька зірок, передає Politeka.net. Учасники шоу намагаються показати українських і зарубіжних виконавців, як можна ближче до оригіналу.
Так, на одну сцену в минулому випуску вийшли два українських артисти, Арам Арзуманян і Дмитро Танкович. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Обидва приміряли на себе образи популярних співаків перший - "перетворився" на Святослава Вакарчука, а другий - у Вєрку Сердючку.
Арам і Дмитро по-дружньому привітали один одного, і навіть обнялися, що дуже здивувало ведучого шоу, Потапа, який не стримав емоцій від побаченого.
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"Ось такого в житті не побачиш - Вакарчук з Вєркою Сердючкою обіймаються. Я такого собі не уявляю", - заявив репер.
"На цьому шоу можливо все", - відповів Танкович.
"А ти колись бачив, як обіймалися Вєрка Сердючка і Святослав Вакарчук? 😁 А на #ліпсінкбатл можливо все!
Не пропусти грандіозний суперфінал #шоузірковихпародій, де на тебе чекає багато сюрпризів!",- написали автори поста.
Публікація зібрала понад 2000 переглядів.
Нагадаємо, в супрефінал шоу вийшли ведуча Леся Нікітюк, зірки "Квартал 95" Олена Кравець і Юрій Ткач, співаки MONATIK і Володимир Дантес, а також актриса Дарина Петрожицька.
Користувачі мережі поки дкмають, хто ж переможе, називаючи різні імена.
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