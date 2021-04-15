Всесвітньо відома американська співачка і актриса Дженніфер Лопес продовжує підкорювати шанувальників, даруючи масу позитивних емоцій

Як передає Politeka.net, Джей Ло не втратила свою популярність, навпаки продовжує захоплювати шанувальників створенням нових образів, ролями і кліпами. В одному з фан-акаунтів на Instagram, розмістили кадри з виступів Дженніфер Лопес.

Красуня постала в різних ракурсах і нарядах на сцені. Обкладинкою розміщеного альбому стала фотографія, на якій Джей Ло в жовтому топі і тугих блискучих легінсах, прогнувшись демонструє свою ідеальну фігуру.

Відомо, що співачка 51-річна співачка постійно займається спортом. У численних інтерв'ю про те, як жінка зуміла та прекрасно виглядати, знаменитість підкреслює, що не проходить ні дня, щоб вона не позаймалася в тренажерному залі.

Шанувальники з усіх куточків світу стежать за життєдіяльністю співачки, а також підписані на фан-сторінки, в яких можна побачити кращі кадри кумира.

Цього разу колонка коментарів наповнилася захопленими вигуками і компліментами:

"Чудове тіло у вас, чоловіки і жінки із захопленням стежать за Вами... продовжуйте сяяти, принцеса... Ви мене надихаєте", "Красиві чарівні фото ❣❣❣💐💐 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️💜💜💞💞🔥🔥🔥🔥💋💋💋💋💋", "❤️❤️❤️💗💗💗💗💋💋💋💋💋❤️❤️💗💗💋💋💋💋", "👏👏👏❤️❤️❤️😍😍😍😍🙌🙌🙌🔥🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - залишили шанувальники свої емоції під фотографіями.

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