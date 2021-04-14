Популярний музикант і виконавець Дмитро Монатік (MONATIK) тільки недавно зважився показати обличчя своїх синів

Як передає Politeka.net, на честь свого 35-річчя артист влаштував сімейну фотосесію для відомого журналу. Музикант вперше показав свою сім'ю в повному складі. До цього він завжди показував своїх хлопчиків зі спини.

Як відомо, Дмитро Монатік дуже любить свою сім'ю і дружину. У численних інтерв'ю він не втомлюється говорити про те, як йому пощастило з близькими людьми, які його оточують.

Після того, як обличчя Платона і Данила були розсекречені, пара опублікувала ще кілька знімків з ними. Свіже фото з'явилося на сторінці дружини музиканта. Ірина тримала сина на руках, а він корчив пику.

"Наш скарб", - підписала фото Ірина.

Дружина Монатіка Ірина збила шанувальників з пантелику, оскільки вони почали думати, що хлопчики двійнята. Справа в тому, що діти дуже схожі один на одного. У коментарях не обійшлося без приємних слів і зізнань у коханні зоряному сімейству.

"Люблю безмірно", "справжні", "Лапочки", "це дивовижно", "неймовірні!", "Ваші хлопчики двійнята або просто дуже схожі?)", "Яка чудова сім'я", "дітки такі класні", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Монатік розтанув поруч з розкішною дружиною, показавши справжню пристрасть:"Пара, на яку дивишся із захопленням".

Як повідомляла Politeka, Монатік опинився на підлозі з розкішною дружиною і не зміг стримати емоцій: «До тремтіння...».

Також Politeka писала, що Монатік похвалився підрослими синами і зробив зізнання: "схожі на...".