Популярний музикант і виконавець Дмитро Монатік (MONATIK) тільки недавно зважився показати обличчя своїх синів
Як передає Politeka.net, на честь свого 35-річчя артист влаштував сімейну фотосесію для відомого журналу. Музикант вперше показав свою сім'ю в повному складі. До цього він завжди показував своїх хлопчиків зі спини.
Як відомо, Дмитро Монатік дуже любить свою сім'ю і дружину. У численних інтерв'ю він не втомлюється говорити про те, як йому пощастило з близькими людьми, які його оточують.
Після того, як обличчя Платона і Данила були розсекречені, пара опублікувала ще кілька знімків з ними. Свіже фото з'явилося на сторінці дружини музиканта. Ірина тримала сина на руках, а він корчив пику.
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"Наш скарб", - підписала фото Ірина.
Дружина Монатіка Ірина збила шанувальників з пантелику, оскільки вони почали думати, що хлопчики двійнята. Справа в тому, що діти дуже схожі один на одного. У коментарях не обійшлося без приємних слів і зізнань у коханні зоряному сімейству.
"Люблю безмірно", "справжні", "Лапочки", "це дивовижно", "неймовірні!", "Ваші хлопчики двійнята або просто дуже схожі?)", "Яка чудова сім'я", "дітки такі класні", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Монатік розтанув поруч з розкішною дружиною, показавши справжню пристрасть:"Пара, на яку дивишся із захопленням".
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